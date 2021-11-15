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«Винзавод» расскажет детям о современном искусстве
15 ноября 2021

«Винзавод» расскажет детям о современном искусстве

Музей Москвы проведет онлайн-конференцию про паблик-арт
24 октября 2021

Музей Москвы проведет онлайн-конференцию про паблик-арт

Перформансы, мода и скульптура: Бесплатная школа для подростков «Каскад» открыла набор
18 октября 2021

Перформансы, мода и скульптура: Бесплатная школа для подростков «Каскад» открыла набор

В музее AZ состоится выставка номинантов премии имени Анатолия Зверева
13 октября 2021

В музее AZ состоится выставка номинантов премии имени Анатолия Зверева

В «Ладо» открылась выставка текстильных арт-объектов художницы Лизы Смирновой
12 октября 2021

В «Ладо» открылась выставка текстильных арт-объектов художницы Лизы Смирновой

Художница Наташа Гончарова расписала пешеходную галерею в Гагаринском районе
1 октября 2021

Художница Наташа Гончарова расписала пешеходную галерею в Гагаринском районе

Арт-объект во дворе Музея Москвы, который можно увидеть только с телефона
Ссылка дня
13 сентября 2021

Арт-объект во дворе Музея Москвы, который можно увидеть только с телефона

Московские художники представят свои работы на улицах и в парках столицы
8 сентября 2021

Московские художники представят свои работы на улицах и в парках столицы

Аквафоб, подросток и нарисованный мазохист: В Creative Diaspora откроется новая видеоинсталляция
16 августа 2021

Аквафоб, подросток и нарисованный мазохист: В Creative Diaspora откроется новая видеоинсталляция

Начинающих режиссеров приглашают создать спектакль с креаторами из моды, музыки и цифровых технологий
Конкурс
15 августа 2021

Начинающих режиссеров приглашают создать спектакль с креаторами из моды, музыки и цифровых технологий

Ярмарка современного искусства Cosmoscow состоится в Манеже с 18 по 20 сентября
обновлено7 сентября 2021

Ярмарка современного искусства Cosmoscow состоится в Манеже с 18 по 20 сентября

В «Рихтере» появились видеоинсталляции о переживании локдауна
12 июля 2021

В «Рихтере» появились видеоинсталляции о переживании локдауна

«ЛУЧ» и a-s-t-r-а: Ярмарка современного искусства Cosmoscow объявила первых участников
8 июля 2021

«ЛУЧ» и a-s-t-r-а: Ярмарка современного искусства Cosmoscow объявила первых участников

На Красной площади пройдет выставка современных скульптур
27 июня 2021

На Красной площади пройдет выставка современных скульптур

Танцы и пустыня: В «Гараже» откроется выставка катаро-американской художницы Софии аль-Марии
25 июня 2021

Танцы и пустыня: В «Гараже» откроется выставка катаро-американской художницы Софии аль-Марии

Школа дизайна Вышки организует выставку художницы Кати Правды
21 июня 2021

Школа дизайна Вышки организует выставку художницы Кати Правды

В Москве пройдет выставка художницы Юлии Алешичевой. Она создает вышивки и борется с деменцией
21 июня 2021

В Москве пройдет выставка художницы Юлии Алешичевой. Она создает вышивки и борется с деменцией

Faces & Laces запустит проект, в котором покажет процесс создания современного искусства
18 июня 2021

Faces & Laces запустит проект, в котором покажет процесс создания современного искусства

В инклюзивном центре «Тверская15» пройдет выставка о беженцах — рассказ от первого лица
11 июня 2021

В инклюзивном центре «Тверская15» пройдет выставка о беженцах — рассказ от первого лица

Монахини и казаки: В ММОМА откроется выставка фотожурналистки Алины Десятниченко
4 июня 2021

Монахини и казаки: В ММОМА откроется выставка фотожурналистки Алины Десятниченко

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