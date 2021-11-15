«Винзавод» расскажет детям о современном искусстве
Музей Москвы проведет онлайн-конференцию про паблик-арт
Перформансы, мода и скульптура: Бесплатная школа для подростков «Каскад» открыла набор
В музее AZ состоится выставка номинантов премии имени Анатолия Зверева
В «Ладо» открылась выставка текстильных арт-объектов художницы Лизы Смирновой
Художница Наташа Гончарова расписала пешеходную галерею в Гагаринском районе
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Арт-объект во дворе Музея Москвы, который можно увидеть только с телефона
Московские художники представят свои работы на улицах и в парках столицы
Аквафоб, подросток и нарисованный мазохист: В Creative Diaspora откроется новая видеоинсталляция
Конкурс
Начинающих режиссеров приглашают создать спектакль с креаторами из моды, музыки и цифровых технологий
Ярмарка современного искусства Cosmoscow состоится в Манеже с 18 по 20 сентября
В «Рихтере» появились видеоинсталляции о переживании локдауна
«ЛУЧ» и a-s-t-r-а: Ярмарка современного искусства Cosmoscow объявила первых участников
На Красной площади пройдет выставка современных скульптур
Танцы и пустыня: В «Гараже» откроется выставка катаро-американской художницы Софии аль-Марии
Школа дизайна Вышки организует выставку художницы Кати Правды
В Москве пройдет выставка художницы Юлии Алешичевой. Она создает вышивки и борется с деменцией
Faces & Laces запустит проект, в котором покажет процесс создания современного искусства
В инклюзивном центре «Тверская15» пройдет выставка о беженцах — рассказ от первого лица
Монахини и казаки: В ММОМА откроется выставка фотожурналистки Алины Десятниченко