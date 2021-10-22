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ММОМА проведет мастер-классы для детей с современными художниками и танцорами
ММОМА проведет мастер-классы для детей с современными художниками и танцорами
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ММОМА проведет мастер-классы для детей с современными художниками и танцорами

ММОМА в рамках выставки-фестиваля PLAYMMOMA 2.0 каждые выходные до 21 ноября будет устраивать мастер-классы для детей.

Каждую субботу и воскресенье дети вместе с современными художниками, иллюстраторами и писателями будут сочинять комиксы, создавать видеоинсталляции, рисовать граффити, собирать скульптуру и печатать на станке.

Например, уже в эту субботу, 23 октября, в музее состоится мастер-класс уличного художника Виталия SY, на котором дети смогут создать свои стикеры. Стоимость участия — 800 рублей.

Посмотреть расписание остальных мастер-классов можно здесь.

Источник, фотографии: пресс-служба ММОМА

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