1 апреля, пятница
Москва
Войти
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
В ММОМА откроется интерактивная выставка для детей и родителей
В ММОМА откроется интерактивная выставка для детей и родителей
Новости

В ММОМА откроется интерактивная выставка для детей и родителей

С 23 октября по 22 ноября в ММОМА на Ермолаевском переулке будет работать семейная интерактивная выставка.

На PlayMMOMA 2.0 гости посмотрят работы современных художников и поучаствуют в игре «Чепуха» (участники по очереди отвечают на вопросы «Кто?», «Где?», «Когда?», «Что делали?» и «Что получилось?», а затем зачитывают получившийся рассказ).

Кроме того, целый месяц в музее можно посетить экскурсии и мастер-классы с художниками, иллюстраторами и писателями. Они научат создавать видеоинсталляции, перформансы, комиксы и даже печатать на станке. Ознакомиться с полной программой выставки можно здесь.

Источник, обложка: пресс-служба ММОМА

скопировать ссылку

Тэги

Искусственный интеллект для выявления хулиганов на МЦК
Госзакупка дня
21 октября 2021

Искусственный интеллект для выявления хулиганов на МЦК

хочу ещё материалов
Закрыть