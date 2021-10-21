В ММОМА откроется интерактивная выставка для детей и родителей

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С 23 октября по 22 ноября в ММОМА на Ермолаевском переулке будет работать семейная интерактивная выставка.
На PlayMMOMA 2.0 гости посмотрят работы современных художников и поучаствуют в игре «Чепуха» (участники по очереди отвечают на вопросы «Кто?», «Где?», «Когда?», «Что делали?» и «Что получилось?», а затем зачитывают получившийся рассказ).
Кроме того, целый месяц в музее можно посетить экскурсии и мастер-классы с художниками, иллюстраторами и писателями. Они научат создавать видеоинсталляции, перформансы, комиксы и даже печатать на станке. Ознакомиться с полной программой выставки можно здесь.
Источник, обложка: пресс-служба ММОМА