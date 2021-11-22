Купить рекламу
Член правления «Мемориала» и историк Ирина Щербакова с конца 70-х годов записывала на аудиокассеты свои разговоры с женщинами, пережившими заключение в ГУЛАГе. Colta опубликовала воспоминания одной из них, а также расшифровала монолог самой Щербаковой — тоже записанный.
В монологе Щербакова рассказывает о том, как пришла в «Мемориал» более чем 40 лет назад, описывает женщин, которые к ней приходили (некоторые даже раздражали ее, пересказывая «сказки и мифы» про ГУЛАГ), а также размышляет, что значит для нее работа в «Мемориале».
Прочитать текст полностью и послушать рассказ прошедшей ГУЛАГ Паулины Мясниковой можно здесь.
Ранее Генпрокуратура потребовала ликвидировать «Мемориал» из-за якобы систематического нарушения закона об иноагентах. Решение о ликвидации суд примет 25 ноября.
Источник: Colta