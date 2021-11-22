5 марта, суббота
Москва
Россия
Войти
Россия
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Новости

Ссылка дняМонолог историка Ирины Щербаковой о работе в «Мемориале» и женщинах, переживших ГУЛАГ

Член правления «Мемориала» и историк Ирина Щербакова с конца 70-х годов записывала на аудиокассеты свои разговоры с женщинами, пережившими заключение в ГУЛАГе. Colta опубликовала воспоминания одной из них, а также расшифровала монолог самой Щербаковой — тоже записанный.

В монологе Щербакова рассказывает о том, как пришла в «Мемориал» более чем 40 лет назад, описывает женщин, которые к ней приходили (некоторые даже раздражали ее, пересказывая «сказки и мифы» про ГУЛАГ), а также размышляет, что значит для нее работа в «Мемориале».

Прочитать текст полностью и послушать рассказ прошедшей ГУЛАГ Паулины Мясниковой можно здесь.

Ранее Генпрокуратура потребовала ликвидировать «Мемориал» из-за якобы систематического нарушения закона об иноагентах. Решение о ликвидации суд примет 25 ноября.

Источник: Colta

скопировать ссылку

Тэги

Картину Виктора Цоя продали с аукциона за 2,5 миллиона рублей
22 ноября 2021

Картину Виктора Цоя продали с аукциона за 2,5 миллиона рублей

хочу ещё материалов
Закрыть