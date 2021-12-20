Сколько потратила Москва на борьбу с пандемией

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в эфире телеканала «Россия 24», во сколько обошлась пандемия COVID-19 бюджету города.
800
миллиардов рублей
потратила Москва на борьбу с пандемией
При этом около 200 миллиардов рублей — недополученные доходы столицы, сказал Собянин.
По словам мэра, деньги пошли на создание госпиталей, дополнительные выплаты врачам, компенсации жителям и бизнесу. «Немалую проблему создало, особенно в 2020 году, падение доходов бюджета», добавил он.
В среднем лечение одного пациента с COVID-19 в столице обходится в 240 тысяч рублей, отметил Собянин.
Источник: ТАСС
Обложка: Сергей Собянин