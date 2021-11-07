5 марта, суббота
Москва
Россия
Войти
Россия
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
Новости

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за сильного ветра. Его порывы могут достигать 17 метров в секунду.

Городские власти попросили москвичей не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Сначала предупреждение действовало до 7 ноября, однако его продлили до 8 ноября.

Желтый уровень опасности действует почти в половине регионов Центрального федерального округа. В них ожидаются порывы ветра до 18 метров в секунду.

Источник: «Коммерсантъ»

Фотографии: Гидрометцентр России

скопировать ссылку

Тэги

7 ноября 2021

Российские приставы требуют взыскать с Telegram 5 миллионов рублей за отказ удалять запрещенный контент

хочу ещё материалов
Закрыть