В Москве объявили желтый уровень погодной опасности

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Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за сильного ветра. Его порывы могут достигать 17 метров в секунду.
Городские власти попросили москвичей не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Сначала предупреждение действовало до 7 ноября, однако его продлили до 8 ноября.
Желтый уровень опасности действует почти в половине регионов Центрального федерального округа. В них ожидаются порывы ветра до 18 метров в секунду.
Источник: «Коммерсантъ»
Фотографии: Гидрометцентр России