В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
ПРОМО
На дизайн-заводе «Флакон» откроется инсталляция Игоря Самолета о любви к Москве
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Москва вошла в тройку городов мира с лучшим транспортом
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Какие фильмы про Москву и Петербург бесплатно покажут в «Рихтере»
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«Это идет развитие живой экономики города» — заммэра Москвы Бирюков о частой замене плитки
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Москвичей ждут морозы и небольшая метель. После снегопада мы не боимся!
В московских ЗАГСах сняли часть ограничений по COVID-19
Прогноз
На следующей неделе в Москве ударят настоящие морозы. Таких в феврале не было уже 10 лет
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В Москву придут суровые морозы. Зато будет солнце!
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Власти планируют летом вывезти бобров из Москвы. Чтобы они не портили деревья в городе
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Сколько человек арестовали в Москве из-за митинга в поддержку Навального
К задержанным на митинге в Москве не пускают адвоката и применяют насилие в ОВД на Вернадского
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Сколько ресторанов в центре Москвы закрылись за прошлый год
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Москву признали городом с самыми большими пробками в мире
В Москве впервые стали строить больше торговых центров, чем во всех регионах
Прогноз
Москву накроют 30-сантиметровые сугробы
В декабре хотят открыть филиал «Ельцин Центра» в Москве
С 13 января записаться на вакцинацию от COVID-19 смогут программисты, ученые и работники гостиниц