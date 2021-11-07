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В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
7 ноября 2021

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности

На дизайн-заводе «Флакон» откроется инсталляция Игоря Самолета о любви к Москве
ПРОМО
8 сентября 2021

На дизайн-заводе «Флакон» откроется инсталляция Игоря Самолета о любви к Москве

Исследование
12 августа 2021

Москва вошла в тройку городов мира с лучшим транспортом

Какие фильмы про Москву и Петербург бесплатно покажут в «Рихтере»
Список
9 августа 2021

Какие фильмы про Москву и Петербург бесплатно покажут в «Рихтере»

«Это идет развитие живой экономики города» — заммэра Москвы Бирюков о частой замене плитки
Цитата дня
29 июля 2021

«Это идет развитие живой экономики города» — заммэра Москвы Бирюков о частой замене плитки

Москвичей ждут морозы и небольшая метель. После снегопада мы не боимся!
Прогноз
16 февраля 2021

Москвичей ждут морозы и небольшая метель. После снегопада мы не боимся!

9 февраля 2021

В московских ЗАГСах сняли часть ограничений по COVID-19

На следующей неделе в Москве ударят настоящие морозы. Таких в феврале не было уже 10 лет
Прогноз
4 февраля 2021

На следующей неделе в Москве ударят настоящие морозы. Таких в феврале не было уже 10 лет

В Москву придут суровые морозы. Зато будет солнце!
Прогноз
1 февраля 2021

В Москву придут суровые морозы. Зато будет солнце!

В Москву опять придет снегопад
Прогноз
27 января 2021

В Москву опять придет снегопад

Власти планируют летом вывезти бобров из Москвы. Чтобы они не портили деревья в городе
27 января 2021

Власти планируют летом вывезти бобров из Москвы. Чтобы они не портили деревья в городе

Цифра дня
25 января 2021

Сколько человек арестовали в Москве из-за митинга в поддержку Навального

25 января 2021

К задержанным на митинге в Москве не пускают адвоката и применяют насилие в ОВД на Вернадского

Цифра дня
20 января 2021

Сколько ресторанов в центре Москвы закрылись за прошлый год

17 января 2021

Алексей Навальный вылетел в Москву

Москву признали городом с самыми большими пробками в мире
13 января 2021

Москву признали городом с самыми большими пробками в мире

13 января 2021

В Москве впервые стали строить больше торговых центров, чем во всех регионах

Москву накроют 30-сантиметровые сугробы
Прогноз
12 января 2021

Москву накроют 30-сантиметровые сугробы

В декабре хотят открыть филиал «Ельцин Центра» в Москве
12 января 2021

В декабре хотят открыть филиал «Ельцин Центра» в Москве

11 января 2021

С 13 января записаться на вакцинацию от COVID-19 смогут программисты, ученые и работники гостиниц

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