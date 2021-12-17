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Девелоперская компания MR Group стала партнером «Гаража»
Девелоперская компания MR Group стала партнером «Гаража»
Новости

Девелоперская компания MR Group стала партнером «Гаража»

Музей современного искусства «Гараж» будет помогать выбирать арт-объекты и организовывать творческие пространства в проектах девелопера MR Group.

«Мы рассматриваем партнерство, как возможность найти единомышленников и создать вокруг сферы современного искусства и культуры живое, открытое к обмену идеями и ресурсами сообщество. За каждым проектом стоят люди — наша общая аудитория. Нам очень приятно, что MR Group отозвалась на эту важную задачу и поддержала нас», — рассказала директор по маркетингу и развитию Музея «Гараж» Дарья Котова.

Источник, обложка: представители компании

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