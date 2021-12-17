Mutabor устроит рождественский органный концерт

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24 декабря в арт-центре Mutabor в рамках программы µскусство состоится концерт «Звуковые мутации».
На концерте выступят московский органист и композитор Игорь Гольденберг, внук изобретателя терменвокса Льва Термена и музыкант Петр Термен, а также мультиинструменталист, пианист и битмейкер Symfusion. Они сыграют произведения Баха, Дебюсси, Равеля, авторские композиции, вариации Жана Мишеля Жарра, Вангелиса, Pink Floyd и других.
Концерт начнется в 18:00. Купить билеты можно по ссылке, цена — 1400 рублей.
Источник: организаторы события
Обложка: Андрей Стекачёв / The Village