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Mutabor устроит рождественский органный концерт
Mutabor устроит рождественский органный концерт
Новости

Mutabor устроит рождественский органный концерт

24 декабря в арт-центре Mutabor в рамках программы µскусство состоится концерт «Звуковые мутации».

На концерте выступят московский органист и композитор Игорь Гольденберг, внук изобретателя терменвокса Льва Термена и музыкант Петр Термен, а также мультиинструменталист, пианист и битмейкер Symfusion. Они сыграют произведения Баха, Дебюсси, Равеля, авторские композиции, вариации Жана Мишеля Жарра, Вангелиса, Pink Floyd и других.

Концерт начнется в 18:00. Купить билеты можно по ссылке, цена — 1400 рублей.

Источник: организаторы события

Обложка: Андрей Стекачёв / The Village

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