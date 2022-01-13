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Басманный районный суд Москвы зарегистрировал иск к «Муз-ТВ» от телезрителя, который потребовал выплатить ему компенсацию морального вреда за появление в телеэфире Филиппа Киркорова и рэпера Давы в образе молодоженов.
Всего истец Валентин Семенов потребовал взыскать с телеканала 24 миллиона рублей. Изначально Семенов потребовал обязать «Муз-ТВ» заплатить еще 100 миллионов рублей в пользу государства, но эти требования суд принимать отказался, пишут «Ведомости».
В июне 2021 года «Муз-ТВ» провел премию, в которой Киркоров и Дава вышли на сцену в белом и черном костюмах из кабриолета, украшенного цветами. В том же эфире блогер Даня Милохин появился в наряде наполовину из платья, наполовину из смокинга.
В ноябре из-за премии телеканалу «Муз-ТВ» назначили штраф в один миллион рублей по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Эксперты посчитали, что наряды гостей не соответствовали образу российского мужчины «традиционной половой ориентации».
Источник: «Ведомости»