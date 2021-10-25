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В музее архитектуры откроется выставка с картинами Кончаловского, Петрова-Водкина и Дейнеки
В музее архитектуры откроется выставка с картинами Кончаловского, Петрова-Водкина и Дейнеки
Новости

В музее архитектуры откроется выставка с картинами Кончаловского, Петрова-Водкина и Дейнеки

Уже в конце недели, 28 и 29 октября, в Государственном музее архитектуры имени Щусева откроется выставка русских художников XIX и XX веков.

Экспозиция будет работать с 13:00 по 21:00 в четверг и с 11:00 по 14:00 в пятницу. Зрители увидят работы Кузьмы Петрова-Водкина, Александра Дейнеки, Петра Кончаловского, Николая Рериха и других живописцев.

Выставка проходит в преддверии русских торгов на аукционе Sotheby’s, которые состоятся в Лондоне этой осенью. Главным лотом станет «Натюрморт с яблоками» Петрова-Водкина (начальная цена 2 500 000–3 500 000 фунтов).

Также в музее представят топ-лоты торгов, на которых 1 декабря будет продаваться частная коллекция послевоенного советского искусства. В нее вошли картины Ильи Кабакова, Эрика Булатова, Дмитрия Краснопевцева и Владимира Вейсберга.

Источник, фотографии: пресс-служба музея

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