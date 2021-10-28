Суд объяснил, за что оштрафовал «Муз-ТВ». Гости премии не совпадали с «образом мужчины традиционной ориентации»

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Обновление
21 декабря
Басманный суд Москвы опубликовал решение о штрафе в миллион рублей телеканалу «Муз-ТВ» за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.
Телеканал и главреда Андрея Разыграева оштрафовали еще в ноябре, но причина стала известно только сейчас. Протокол составили из-за «Премии Муз-ТВ» 4 июня в ДС «Мегаспорт».
Экспертизу провел «Центр специальных исследований и экспертиз». В документе говорится, что на премии были гости «одежда и поведение которых „культурально“ в России не соответствует образу мужчины традиционной половой ориентации».
Обновление
17 ноября, 17:42
Басманный суд Москвы оштрафовал главного редактора телеканала «Муз ТВ» Андрея Разыграева на 100 тысяч рублей по делу о «пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних».
17 ноября
Басманный суд Москвы оштрафовал телеканал «Муз ТВ» на миллион рублей по делу о «пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних» (часть 2 статьи 6.21 КоАП).
Общественная уполномоченная по защите семьи Ольга Баранец потребовала от Роскомнадзора отозвать лицензию у телеканала «Муз-ТВ». На телеканал составили протокол по части 2 статьи 6.21 КоАП — пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.
За что именно составлен протокол, в карточке дела не указано. Однако иск может быть связан с эфиром премии «Муз-ТВ 2021», которая состоялась в Москве 4 июня. Телеканал показал певцов Филиппа Киркорова и Dava, которые появились на событии в образе молодоженов и держались за руки, а также блогера Даню Милохина в розовом платье.
Заседание по делу канала состоится 17 ноября. Если иск удовлетворят, телеканалу грозит приостановка работы на 90 суток или один миллион рублей штрафа.
Источник: картотека Басманного суда Москвы