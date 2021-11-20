МВД: экс‑замминистра просвещения Ракова и директор ИОН РАНХиГС Зуев фиктивно устроили в вуз 12 человек

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МВД предъявило новое обвинение экс-замминистра просвещения Марине Раковой и бывшему сотруднику Фонда новых форм развития образования Евгению Заку.
По версии следствия, в 2018 году Ракова и Зак вступили в сговор с ректором Шанинки и директором ИОН РАНХиГС Сергеем Зуевым, чтобы фиктивно трудоустроить в вуз 12 сотрудников минпросвещения.
Сотрудники фактически не работали в РАНХиГС, но получили зарплату более 20 миллионов рублей, утверждают в МВД. Ракову и Зака обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК). Максимальное наказание — до 10 лет лишения свободы.
Зуеву пока обвинения по этому эпизоду не предъявили.
Сергей Зуев — фигурант дела экс-замминистра просвещения Раковой. Ректора обвиняют в хищении 21 миллиона рублей у фонда, который возглавляла чиновница. Сейчас Зуев и Ракова находятся в СИЗО.