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26 февраля 2021

Skillbох и РАНХиГС запустят онлайн-магистратуру по гейм-разработке

3 августа 2020

Skillbox запустит онлайн-бакалавриат вместе с РАНХиГС