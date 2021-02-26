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2021-02-26T13:46:43.000+03:00
26 февраля 2021
Skillbох и РАНХиГС запустят онлайн-магистратуру по гейм-разработке
2020-08-03T12:03:31.000+03:00
3 августа 2020
Skillbox запустит онлайн-бакалавриат вместе с РАНХиГС
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