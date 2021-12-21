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На «Флаконе» состоится новогодний маркет локальных брендов

На дизайн-заводе «Флакон» 25-26 декабря пройдет маркет локальных брендов для всей семьи «Мамин День».

Среди участников — 60 компаний —производителей оригинальных украшений, минималистичного декора для дома, натуральной косметики, одежды и крафтовых детских товаров. Например, на маркете можно будет купить елочные игрушки, натуральные свечи и мягкие пуфы.

Также в программе — строительство замков из Lego, украшение имбирных пряников глазурью, гастромаркет с авторскими продуктами и детский своп.

Вход на маркет свободный, подробности можно узнать здесь.

Источник: пресс-служба «Флакона»

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