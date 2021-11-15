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На Трехгорной мануфактуре пройдет очередной «Ламбада-маркет»
15 ноября 2021

На Трехгорной мануфактуре пройдет очередной «Ламбада-маркет»

Ресторан Found Record проведет музыкальный фестиваль и ярмарку винила
14 сентября 2021

Ресторан Found Record проведет музыкальный фестиваль и ярмарку винила

В Доме творчества писателей пройдет ярмарка и аукцион от группы «Шар и крест»
обновлено7 сентября 2021

В Доме творчества писателей пройдет ярмарка и аукцион от группы «Шар и крест»

«Ламбада-маркет» 30 мая впервые пройдет на территории Еврейского музея. В этот день там откроется летняя веранда
19 мая 2021

«Ламбада-маркет» 30 мая впервые пройдет на территории Еврейского музея. В этот день там откроется летняя веранда

На Трехгорной мануфактуре пройдет апрельский «Ламбада-маркет»
31 марта 2021

На Трехгорной мануфактуре пройдет апрельский «Ламбада-маркет»

Встречи с писателями и семинар о гендерных исследованиях: Non/fiction объявила программу этого года
16 марта 2021

Встречи с писателями и семинар о гендерных исследованиях: Non/fiction объявила программу этого года

Seasons Project проведет в Москве «Птичий базар» с экокосметикой и керамикой
2 марта 2021

Seasons Project проведет в Москве «Птичий базар» с экокосметикой и керамикой

В Artplay открылся маркет «4 сезона». До 23 февраля там можно купить подарки и поучаствовать в мастер-классах
21 февраля 2021

В Artplay открылся маркет «4 сезона». До 23 февраля там можно купить подарки и поучаствовать в мастер-классах

Книжная ярмарка Non/fiction пройдет в формате онлайн-встреч
1 декабря 2020

Книжная ярмарка Non/fiction пройдет в формате онлайн-встреч

7 октября 2020

В Москве пройдет очередной «Ламбада-маркет»

В Гостином дворе пройдет ярмарка современного искусства Cosmoscow
6 сентября 2020

В Гостином дворе пройдет ярмарка современного искусства Cosmoscow

11 августа 2020

Ярмарка современного искусства Cosmoscow открыла продажу билетов

В Москве пройдет «Ленинградский Гараж Сейл»
8 августа 2020

В Москве пройдет «Ленинградский Гараж Сейл»

В Музее Москвы пройдет городской блошиный рынок
5 августа 2020

В Музее Москвы пройдет городской блошиный рынок