На Трехгорной мануфактуре пройдет очередной «Ламбада-маркет»
Ресторан Found Record проведет музыкальный фестиваль и ярмарку винила
В Доме творчества писателей пройдет ярмарка и аукцион от группы «Шар и крест»
«Ламбада-маркет» 30 мая впервые пройдет на территории Еврейского музея. В этот день там откроется летняя веранда
На Трехгорной мануфактуре пройдет апрельский «Ламбада-маркет»
Встречи с писателями и семинар о гендерных исследованиях: Non/fiction объявила программу этого года
Seasons Project проведет в Москве «Птичий базар» с экокосметикой и керамикой
В Artplay открылся маркет «4 сезона». До 23 февраля там можно купить подарки и поучаствовать в мастер-классах
Книжная ярмарка Non/fiction пройдет в формате онлайн-встреч
В Москве пройдет очередной «Ламбада-маркет»
В Гостином дворе пройдет ярмарка современного искусства Cosmoscow
Ярмарка современного искусства Cosmoscow открыла продажу билетов
В Москве пройдет «Ленинградский Гараж Сейл»
В Музее Москвы пройдет городской блошиный рынок