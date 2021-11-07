На Красной площади задержали пенсионерку. Она несла антиковидный плакат

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Во время митинга в честь годовщины Октябрьской революции на Красной площади полиция задержала пенсионерку. Женщина держала в руках антиковидный плакат, в котором упоминались QR-коды.
На видео, которое сняли очевидцы, полицейские конфискуют плакат у пенсионерки и уводят ее с шествия. Некоторые демонстранты просят освободить женщину. Одна из участниц митинга сравнивает QR-коды с Освенцимом.
Издание Readovka, которое первым опубликовало новость о задержании женщины, сообщает, что многие демонстранты не носили маски, однако полиция не реагировала на нарушения.
Источник: Readovka