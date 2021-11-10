Покупать одежду на «Яндекс.Маркете» стало удобнее. Добавились новые бренды и обновился интерфейс

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В онлайн-магазине «Яндекс. Маркет» появилась возможность заказывать одежду, обувь и аксессуары от десятка брендов. Пока в каталоге представлены масс-маркет-компании — Zolla, Zarina, Finn Flare и другие, но позже появятся премиум-бренды. Кроме того, сервис обновил интерфейс (теперь одежда распределена по категориям), внедрил быстрые возвраты и частичный выкуп товаров.
Заказ можно будет получить экспресс-доставкой, в пунктах выдачи или в постаматах. Покупателям доступна примерка: время ожидания курьера — 15 минут, в пунктах выдачи открылись примерочные. Если вещи не подошли, заказ можно вернуть полностью или частично.
Возвраты, а также примерка в пунктах выдачи, сейчас работают в Москве и Санкт-Петербурге. Яндекс обещает вскоре внедрить эти услуги и в других регионах России.
Источник: «Яндекс. Маркет»