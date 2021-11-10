Покупать одежду на «Яндекс.Маркете» стало удобнее. Добавились новые бренды и обновился интерфейс
На Смоленской площади снова открылся «Стокманн»
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Цена на футболки и джинсы возрастет
UNIQLO выпустит коллекцию с нью-йоркской урбанистичной маркой Theory
Команда «Культраб» уехала из России. Проект перезапустят, а старые вещи распродадут
H&M выпустил коллекцию детской одежды с «Фиксиками». Новую серию посвятили созданию и утилизации одежды
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На складе магазина Peak произошел пожар. Почти треть товарных запасов сгорела
В магазине городской и спортивной одежды Peak пройдет распродажа
В начале мая в магазине NUW появится женская секция, кафе и пространство для вечеринок на крыше
На Lamoda появилась новая коллекция Херона Престона. Раньше одежду дизайнера можно было купить только в ЦУМе и КМ20
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В Москве закроется магазин одежды Parcel
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