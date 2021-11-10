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10 ноября 2021

Покупать одежду на «Яндекс.Маркете» стало удобнее. Добавились новые бренды и обновился интерфейс

На Смоленской площади снова открылся «Стокманн»
8 ноября 2021

На Смоленской площади снова открылся «Стокманн»

«Стокманн» устроит «Сумасшедшие дни»
6 октября 2021

«Стокманн» устроит «Сумасшедшие дни»

Цена на футболки и джинсы возрастет
29 сентября 2021

Цена на футболки и джинсы возрастет

UNIQLO выпустит коллекцию с нью-йоркской урбанистичной маркой Theory
28 сентября 2021

UNIQLO выпустит коллекцию с нью-йоркской урбанистичной маркой Theory

Команда «Культраб» уехала из России. Проект перезапустят, а старые вещи распродадут
18 августа 2021

Команда «Культраб» уехала из России. Проект перезапустят, а старые вещи распродадут

H&M выпустил коллекцию детской одежды с «Фиксиками». Новую серию посвятили созданию и утилизации одежды
27 апреля 2021

H&M выпустил коллекцию детской одежды с «Фиксиками». Новую серию посвятили созданию и утилизации одежды

Марка & Other Stories выпустит коллаборацию с дизайнеркой из Южной Кореи Реджиной Пио
13 апреля 2021

Марка & Other Stories выпустит коллаборацию с дизайнеркой из Южной Кореи Реджиной Пио

На складе магазина Peak произошел пожар. Почти треть товарных запасов сгорела
10 апреля 2021

На складе магазина Peak произошел пожар. Почти треть товарных запасов сгорела

2 апреля 2021

В магазине городской и спортивной одежды Peak пройдет распродажа

В начале мая в магазине NUW появится женская секция, кафе и пространство для вечеринок на крыше
26 марта 2021

В начале мая в магазине NUW появится женская секция, кафе и пространство для вечеринок на крыше

На Lamoda появилась новая коллекция Херона Престона. Раньше одежду дизайнера можно было купить только в ЦУМе и КМ20
11 марта 2021

На Lamoda появилась новая коллекция Херона Престона. Раньше одежду дизайнера можно было купить только в ЦУМе и КМ20

2 марта 2021

Kixbox устроит весеннюю онлайн-распродажу со скидками до 80 %

Марка JW Anderson выпустила коллаборацию с квир-художником Полом Англадой
19 февраля 2021

Марка JW Anderson выпустила коллаборацию с квир-художником Полом Англадой

H&M выпустит коллекцию домашней одежды с цитатами поэтессы Ирсы Дэйли-Уорд
26 января 2021

H&M выпустит коллекцию домашней одежды с цитатами поэтессы Ирсы Дэйли-Уорд

H&M запустит экологичную коллекцию денима с американской маркой Lee
20 января 2021

H&M запустит экологичную коллекцию денима с американской маркой Lee

Марка Uterqüe впервые выпустила унисекс-коллекцию одежды
22 декабря 2020

Марка Uterqüe впервые выпустила унисекс-коллекцию одежды

В Москве закроется магазин одежды Parcel
11 декабря 2020

В Москве закроется магазин одежды Parcel

Valio выпустила коллекцию одежды из переработанных материалов и молока
7 декабря 2020

Valio выпустила коллекцию одежды из переработанных материалов и молока

Коллекция H&M Home с Дианой фон Фюрстенберг поступит в продажу 16 апреля
обновлено6 апреля 2021

Коллекция H&M Home с Дианой фон Фюрстенберг поступит в продажу 16 апреля

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