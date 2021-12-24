На здании «Теле-Клуба» появился арт-объект

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На здании концертного холла «Теле-Клуба» в Екатеринбурге появился мурал в стиле киберпанк — это изображение девушки и парня в наушниках на фоне Белой башни, Цирка и самого клуба.
Концепцию разработали «Tele-Club Group», «Яндекс Go» и команда агентства StreetArt — кураторы фестиваля «Стенограффия».
Сергей Малахов
представитель команды StreetArt
Мы хотели подчеркнуть, что «Tele-Сlub» стал ключевой концертной площадкой Европы. Наряду с достопримечательностями Екатеринбурга, такими как Белая башня и Цирк, которые мы сделали в стиле футуризма, «Tele-Сlub» стал точкой притяжения в Екатеринбурге.
Для партнера проекта «Яндекс Go» мы решили сделать летающие машинки. В настоящем, где «Яндекс» запускает беспилотные автомобили и роботов-курьеров, летающие машины кажутся более чем возможной перспективой.
Также мы хотели передать идею, что музыка объединяет. Сейчас концертные площадки переживают не лучшие времена из-за ограничительных мер, и посещаемость «Tele-Сlub» снижается. Появление арт-объекта на здании украсит его и поддержит площадку.
Напомним, что в начале декабря этого года по итогам 2021 года «Tele-Club» занял 11-е место в международном рейтинге самых посещаемых клубов мира согласно исследованию калифорнийского издания Pollstar.
Источник: «Tele-Club»