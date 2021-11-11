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11 ноября 2021

re:Store приглашает AR-художников показать свое творчество

ММОМА и «Азбука вкуса» проведут онлайн-лекцию о связи искусства и еды
23 октября 2021

ММОМА и «Азбука вкуса» проведут онлайн-лекцию о связи искусства и еды

Девелоперская компания ANT Development подарила Новой Третьяковке картины художника Семена Файбисовича
18 октября 2021

Девелоперская компания ANT Development подарила Новой Третьяковке картины художника Семена Файбисовича

В «Ладо» открылась выставка текстильных арт-объектов художницы Лизы Смирновой
12 октября 2021

В «Ладо» открылась выставка текстильных арт-объектов художницы Лизы Смирновой

На остановках Москвы появились ожившие картины
5 октября 2021

На остановках Москвы появились ожившие картины

Stradivarius поддержит начинающих российских художников
4 октября 2021

Stradivarius поддержит начинающих российских художников

Живописный плейлист от Жени Куковерова из арт-группы «ЕлиКука»
Плейлист дня
24 сентября 2021

Живописный плейлист от Жени Куковерова из арт-группы «ЕлиКука»

Музей «Гараж» объявил прием заявок на гранты для молодых художников
23 июля 2021

Музей «Гараж» объявил прием заявок на гранты для молодых художников

В Пушкинском музее откроется выставка о легендарных женщинах Парижа
10 июля 2021

В Пушкинском музее откроется выставка о легендарных женщинах Парижа

На фестивале дизайна и цифрового искусства OFFF выступят Покрас Лампас и Эллен Шейдлин
обновлено6 августа 2021

На фестивале дизайна и цифрового искусства OFFF выступят Покрас Лампас и Эллен Шейдлин

Школа дизайна НИУ ВШЭ проведет паблик-токи с создателем WOS Андреем Артемовым и фотографом Эмми Америкой
9 апреля 2021

Школа дизайна НИУ ВШЭ проведет паблик-токи с создателем WOS Андреем Артемовым и фотографом Эмми Америкой

Лувр оцифровал всю коллекцию произведений искусства. И сделал интерактивную карту, чтобы пользователи не заблудились
29 марта 2021

Лувр оцифровал всю коллекцию произведений искусства. И сделал интерактивную карту, чтобы пользователи не заблудились

Павел Пепперштейн создал иллюстрации для подарочной упаковки винного клуба SimpleWine Privé
1 марта 2021

Павел Пепперштейн создал иллюстрации для подарочной упаковки винного клуба SimpleWine Privé

Ярмарка молодого современного искусства blazar объявила open-call для художников
26 февраля 2021

Ярмарка молодого современного искусства blazar объявила open-call для художников

На «Винзаводе» пройдет выставка для тех, кому часто говорят «Так никто не делает»
13 января 2021

На «Винзаводе» пройдет выставка для тех, кому часто говорят «Так никто не делает»

7 января 2021

Как и зачем коллекционировать искусство: Skillbox и Ruarts проведут цикл лекций

В Третьяковке пройдет выставка импрессиониста Константина Кузнецова
25 декабря 2020

В Третьяковке пройдет выставка импрессиониста Константина Кузнецова

В музее «Новый Иерусалим» пройдет выставка «Младшие Брейгели и их эпоха»
19 декабря 2020

В музее «Новый Иерусалим» пройдет выставка «Младшие Брейгели и их эпоха»

В «Аптекарском огороде» открылась экспозиция японских искусств
6 декабря 2020

В «Аптекарском огороде» открылась экспозиция японских искусств

2 ноября 2020

На «Хлебозаводе» появится «Дом Simple Music». В нем будут проходить концерты, выставки и спектакли

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