Конкурс
re:Store приглашает AR-художников показать свое творчество
ММОМА и «Азбука вкуса» проведут онлайн-лекцию о связи искусства и еды
Девелоперская компания ANT Development подарила Новой Третьяковке картины художника Семена Файбисовича
В «Ладо» открылась выставка текстильных арт-объектов художницы Лизы Смирновой
На остановках Москвы появились ожившие картины
Stradivarius поддержит начинающих российских художников
Плейлист дня
Живописный плейлист от Жени Куковерова из арт-группы «ЕлиКука»
Музей «Гараж» объявил прием заявок на гранты для молодых художников
В Пушкинском музее откроется выставка о легендарных женщинах Парижа
На фестивале дизайна и цифрового искусства OFFF выступят Покрас Лампас и Эллен Шейдлин
Школа дизайна НИУ ВШЭ проведет паблик-токи с создателем WOS Андреем Артемовым и фотографом Эмми Америкой
Лувр оцифровал всю коллекцию произведений искусства. И сделал интерактивную карту, чтобы пользователи не заблудились
Павел Пепперштейн создал иллюстрации для подарочной упаковки винного клуба SimpleWine Privé
Ярмарка молодого современного искусства blazar объявила open-call для художников
На «Винзаводе» пройдет выставка для тех, кому часто говорят «Так никто не делает»
Как и зачем коллекционировать искусство: Skillbox и Ruarts проведут цикл лекций
В Третьяковке пройдет выставка импрессиониста Константина Кузнецова
В музее «Новый Иерусалим» пройдет выставка «Младшие Брейгели и их эпоха»
В «Аптекарском огороде» открылась экспозиция японских искусств
На «Хлебозаводе» появится «Дом Simple Music». В нем будут проходить концерты, выставки и спектакли