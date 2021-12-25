Набор праздничных брауни от кондитерской Sweet Dealer

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Sweet Dealer — молодая кондитерская, десерты от которых вы встречали в таких любимых спешелти-кофейнях Нижнего, как Skuratov или Surf Coffee.
У нас найдутся десерты на любой вкус: нежные чизкейки и ароматные брауни, классические шоколадные печеньки и, конечно, оригинальные веганские позиции.
Новый год — это лучшее время, чтобы побаловать себя, поэтому предлагаем вам компанию наших фирменных брауни — в этот раз в особенной новогодней интерпретации.
Чтобы получить подарочный набор из четырех брауни всего за 400 рублей, напишите специальный промокод SWEETVILLAGE в директ инстаграма.