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Набор праздничных брауни от кондитерской Sweet Dealer
Набор праздничных брауни от кондитерской Sweet Dealer
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Адвент-календарьНабор праздничных брауни от кондитерской Sweet Dealer

Sweet Dealer — молодая кондитерская, десерты от которых вы встречали в таких любимых спешелти-кофейнях Нижнего, как Skuratov или Surf Coffee.

У нас найдутся десерты на любой вкус: нежные чизкейки и ароматные брауни, классические шоколадные печеньки и, конечно, оригинальные веганские позиции.

Новый год — это лучшее время, чтобы побаловать себя, поэтому предлагаем вам компанию наших фирменных брауни — в этот раз в особенной новогодней интерпретации.

Чтобы получить подарочный набор из четырех брауни всего за 400 рублей, напишите специальный промокод SWEETVILLAGE в директ инстаграма.

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