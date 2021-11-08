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Дмитрий Песков — об издевательствах в колонии над Алексеем Навальным (спойлер: это не дело Кремля)
Дмитрий Песков — об издевательствах в колонии над Алексеем Навальным (спойлер: это не дело Кремля)
Новости

Цитата дняДмитрий Песков — об издевательствах в колонии над Алексеем Навальным (спойлер: это не дело Кремля)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал новости об издевательствах, которым подвергался Алексей Навальный в колонии.

Журналисты спросили у Пескова, считает ли Кремль нужным проверить условия содержания Навального в колонии №2 в Покрове. На что пресс-секретарь ответил:

Нет, не считаем нужным. Это скорее тема, которая касается органов ФСИН. К Кремлю эта тема вряд ли имеет какое-то отношение.

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России

Ранее телеканал «Дождь» выпустил сюжет, в котором бывшие заключенные ИК-2 в Покрове рассказали об условиях содержания Навального. Они говорили о том, как политику не давали спать и не разрешали говорить с сокамерниками. Также руководство ИК-2 готовило фильм о «нетрадиционной ориентации» оппозиционера и показывало его в день рождения Навального 4 июня.

Источник: «Медуза»

Фотографии: сайт Кремля

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