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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал новости об издевательствах, которым подвергался Алексей Навальный в колонии.
Журналисты спросили у Пескова, считает ли Кремль нужным проверить условия содержания Навального в колонии №2 в Покрове. На что пресс-секретарь ответил:
Нет, не считаем нужным. Это скорее тема, которая касается органов ФСИН. К Кремлю эта тема вряд ли имеет какое-то отношение.
Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России
Ранее телеканал «Дождь» выпустил сюжет, в котором бывшие заключенные ИК-2 в Покрове рассказали об условиях содержания Навального. Они говорили о том, как политику не давали спать и не разрешали говорить с сокамерниками. Также руководство ИК-2 готовило фильм о «нетрадиционной ориентации» оппозиционера и показывало его в день рождения Навального 4 июня.
Источник: «Медуза»
Фотографии: сайт Кремля