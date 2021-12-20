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Дмитрий Песков — о том, что «в России нет политических преследований»
Дмитрий Песков — о том, что «в России нет политических преследований»
Новости

Цитата дняДмитрий Песков — о том, что «в России нет политических преследований»

Дмитрий Песков прокомментировал закон, который подписал президент Украины Владимир Зеленский. Он упрощает получение гражданства Украины людьми, которые преследуются в России по политическим мотивам.

В Российской Федерации нет никого, кто преследовался бы по политическим убеждениям. Есть законодательство и по действующему законодательству люди преследуются по закону, за подозрения в совершении тех или иных преступлений

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России

Формулировку «политические преследования» Песков назвал «неверной по сути».

Источник: »Маяк»

Фотографии: сайт Кремля

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