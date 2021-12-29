20 российских телеканалов появятся на Netflix по требованию Роскомнадзора

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Российская версия стримингового сервиса Netflix будет обязана транслировать 20 федеральных каналов по требованию Роскомнадзора.
28 декабря Netflix включили в реестр аудиовизуальных сервисов Роскомнадзора. Этот реестр накладывает на стриминг обязательство выполнять статью российского закона «Об информации», которая вступит в силу в марте 2022 года. По этому закону Netflix будет обязан транслировать российское телевидение.
Кроме того, представителям Netflix придется в течение двух месяцев создать российское юридическое лицо, которое как минимум на 80 % должно будет контролироваться российскими партнерами компании.
Источник: ТАСС