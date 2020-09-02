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2 сентября 2020

Netflix наконец-то официально запускается в России. Больше русских фильмов, оплата в рублях и озвучка (почти) ко всему

Netflix начал бесплатно показывать некоторые фильмы и сериалы
1 сентября 2020

Netflix начал бесплатно показывать некоторые фильмы и сериалы

Трейлер фильма о младшей сестре Шерлока Холмса от Netflix. В главной роли — Милли Бобби Браун
Видео дня
25 августа 2020

Трейлер фильма о младшей сестре Шерлока Холмса от Netflix. В главной роли — Милли Бобби Браун

Рейтинг
8 августа 2020

Самые популярные сериалы лета от Netflix