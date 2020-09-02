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2020-09-02T17:06:19.000+03:00
2 сентября 2020
Netflix наконец-то официально запускается в России. Больше русских фильмов, оплата в рублях и озвучка (почти) ко всему
2020-09-01T13:29:24.000+03:00
1 сентября 2020
Netflix начал бесплатно показывать некоторые фильмы и сериалы
Видео дня
2020-08-25T19:33:19.000+03:00
25 августа 2020
Трейлер фильма о младшей сестре Шерлока Холмса от Netflix. В главной роли — Милли Бобби Браун
Рейтинг
2020-08-08T13:23:48.000+03:00
8 августа 2020
Самые популярные сериалы лета от Netflix
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