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Нейросеть, которая превратит вас в дрэг-квин
Нейросеть, которая превратит вас в дрэг-квин
Новости

Ссылка дняНейросеть, которая превратит вас в дрэг-квин

Примерить на себя образ дрэг-квин теперь можно даже без косметики и переодеваний — достаточно перейти на сайт Dragness.

Чтобы почувствовать себя дрэг-дивой, нужно нажать на серый квадрат, загрузить фотографию (нейросеть отлично справляется даже со снимками животных!) и выбрать Submit.

Сохранить изображение можно бесплатно. Если вы хотите обработать новое фото, то кликните Clear и проделайте все то же самое.

The Village проверял на себе, каково это выступать в дрэг-образе на сцене. А о том, что не так с шоу «Королевские кобры» Анастасии Ивлеевой и почему дрэг как протест в России никому не нужен, читайте в нашем материале.

Источник, обложка: «Нож»

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Цитата дня
23 ноября 2021

Бастрыкин — о том, как Моргенштерн торгует наркотиками в соцсетях

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