Нейросеть, которая превратит вас в дрэг-квин

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Примерить на себя образ дрэг-квин теперь можно даже без косметики и переодеваний — достаточно перейти на сайт Dragness.
Чтобы почувствовать себя дрэг-дивой, нужно нажать на серый квадрат, загрузить фотографию (нейросеть отлично справляется даже со снимками животных!) и выбрать Submit.
Сохранить изображение можно бесплатно. Если вы хотите обработать новое фото, то кликните Clear и проделайте все то же самое.
The Village проверял на себе, каково это выступать в дрэг-образе на сцене. А о том, что не так с шоу «Королевские кобры» Анастасии Ивлеевой и почему дрэг как протест в России никому не нужен, читайте в нашем материале.
Источник, обложка: «Нож»