Экс-сотрудник ФСБ стал проректором НИУ ВШЭ

Купить рекламу
Проректором Высшей школы экономики (ВШЭ) по безопасности назначен Сергей Рожков, который ранее занимал высокие должности в ФСБ.
С 2016 года до осени 2021 года Рожков возглавлял управление ФСБ по Белгородской области, а еще раньше занимал должность замглавы УФСБ по Татарстану.
Рожков будет заниматься организацией работы военной кафедры, безопасностью мероприятий вуза, пожарной безопасностью, вопросами охраны, информационной и антитеррористической безопасностью.
В июле на пост ректора ВШЭ вместо Ярослава Кузьминова назначили бывшего ректора Дальневосточного федерального университета Никиту Анисимова. Тогда знакомый Кузьминова рассказывал, что тот ушел с должности из-за усталости от компромиссов с властью, на которые ему пришлось пойти в последние годы работы.