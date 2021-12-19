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Экс-сотрудник ФСБ стал проректором НИУ ВШЭ
Экс-сотрудник ФСБ стал проректором НИУ ВШЭ
Новости

Экс-сотрудник ФСБ стал проректором НИУ ВШЭ

Проректором Высшей школы экономики (ВШЭ) по безопасности назначен Сергей Рожков, который ранее занимал высокие должности в ФСБ.

С 2016 года до осени 2021 года Рожков возглавлял управление ФСБ по Белгородской области, а еще раньше занимал должность замглавы УФСБ по Татарстану.

Рожков будет заниматься организацией работы военной кафедры, безопасностью мероприятий вуза, пожарной безопасностью, вопросами охраны, информационной и антитеррористической безопасностью.

В июле на пост ректора ВШЭ вместо Ярослава Кузьминова назначили бывшего ректора Дальневосточного федерального университета Никиту Анисимова. Тогда знакомый Кузьминова рассказывал, что тот ушел с должности из-за усталости от компромиссов с властью, на которые ему пришлось пойти в последние годы работы.

Источник: НИУ ВШЭ

Фотографии: Wikimedia

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