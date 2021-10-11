25 июня, суббота
Москва
Войти
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Новости

Кафе от «Ночлежки» откроется в Бертгольд Центре

Кафе от благотворительной организации «Ночлежка», в котором будут работать бездомные, откроется в креативном пространстве Бертгольд Центр. Об этом сообщил директор «Ночлежки» Григорий Свердлин на своей странице в фейсбуке.

Как пишет Свердлин, «Ночлежка» уже подписала договор с креативным пространством в Адмиралтейском районе Петербурга. Благотворительной организации передадут помещение 1 ноября.

О планах открыть кафе, где официантами, помощниками повара и закупщиками будут работать бездомные, представители «Ночлежки» объявили в июле 2021-го. Жильцы приютов будут работать в кафе как стажеры. По планам «Ночлежки», с помощью этого проекта 15-20 человек в год смогут получить новую профессию.

Источник: Grigory Sverdlin

скопировать ссылку

Тэги

11 октября 2021

Полиция сочла уличный праздник, посвященный домашним животным, незаконной акцией и разогнала его

хочу ещё материалов
Закрыть