На «Пражской» появится новая трамвайная линия

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На юге Москвы проложат новую трамвайную линию длиной более трех километров. Она свяжет станцию метро «Пражская» с «Покровской» МЦД-2.
Работы пройдут на улицах Чертановской, Красного Маяка, Подольских Курсантов и Дорожной. На последней построят новое депо, в котором будут обслуживаться трамваи маршрутов южной части города.
По словам замдиректора Института генплана Москвы Игоря Бахирева, действующие депо имени Апакова и Октябрьское «практически исчерпали резерв».
О том, почему разрушили депо имени Апакова и зачем власти многие годы упорно называют сносы реконструкциями, читайте в материале The Village.
Источник: пресс-служба Москомархитектуры
Обложка: Агентство «Москва»