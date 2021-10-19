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На «Пражской» появится новая трамвайная линия
На «Пражской» появится новая трамвайная линия
Новости

На «Пражской» появится новая трамвайная линия

На юге Москвы проложат новую трамвайную линию длиной более трех километров. Она свяжет станцию метро «Пражская» с «Покровской» МЦД-2.

Работы пройдут на улицах Чертановской, Красного Маяка, Подольских Курсантов и Дорожной. На последней построят новое депо, в котором будут обслуживаться трамваи маршрутов южной части города.

По словам замдиректора Института генплана Москвы Игоря Бахирева, действующие депо имени Апакова и Октябрьское «практически исчерпали резерв».

О том, почему разрушили депо имени Апакова и зачем власти многие годы упорно называют сносы реконструкциями, читайте в материале The Village.

Источник: пресс-служба Москомархитектуры

Обложка: Агентство «Москва»

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