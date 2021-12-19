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Novikov School проведет праздничные кулинарные мастер-классы
Novikov School проведет праздничные кулинарные мастер-классы
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Novikov School проведет праздничные кулинарные мастер-классы

В кулинарной школе Novikov School перед Новым годом пройдут кулинарные мастер-классы.

Например, 21 и 22 декабря можно научиться делать сладкие подарки с кондитером, а 27 и 30 декабря — рождественские завтраки с гранолой, яйцами бенедикт с форелью и чиа-пудингом на кокосовом молоке. Также есть онлайн-занятие, на котором за полтора часа вас научат готовить простой новогодний ужин со стейком рибай и апельсиновым кексом.

Посмотреть полное расписание мастер-классов можно на сайте Novikov School.

Источник, фотографии: пресс-служба Novikov School

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