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В Москве покажут современное британское кино

Во вторник, 26 октября, в киноцентре «Октябрь» стартует 22-й фестиваль «Новое британское кино». Показы пройдут в онлайн и оффлайн форматах.

В программе — комедия «Герцог» Роджера Мичелла, драма «Спенсер: Тайна принцессы Дианы» Пабло Ларраина с Кристен Стюарт в главной роли, триллер «Точка кипения»
Фила Барантини, «Свидание с Эмбер» Дэвида Фрейне и другие картины.

Фильмы покажут на английском языке с русскими субтитрами. Ознакомиться с расписанием фестиваля и купить билеты можно по ссылке. Их стоимость — от 450 рублей.

Источник: пресс-служба «Нового британское кино»

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