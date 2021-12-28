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На Большой Пироговской открылось новое пространство музея Булгакова
На Большой Пироговской открылось новое пространство музея Булгакова
Новости

На Большой Пироговской открылось новое пространство музея Булгакова

У музея Булгакова появилась новая площадка. Она расположилась в бывшей квартире писателя по адресу: Большая Пироговская улица, дом 35а.

В пространстве будет работать постоянная выставка, посвященная творчеству Михаила Булгакова. Экспозиция расположится в трех помещениях — коридоре, комнате и кабинете писателя. Большинство предметов, выставленных в квартире, принадлежали самому Булгакову и его друзьям.

Выставка открылась для посетителей 28 декабря. До 14 августа в новом пространстве можно будет посмотреть экспозицию, посвященную жене и соавторке Булгакова Любови Белозерской.

Источник и обложка: Музей Булгакова

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