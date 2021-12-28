На Большой Пироговской открылось новое пространство музея Булгакова

Купить рекламу
У музея Булгакова появилась новая площадка. Она расположилась в бывшей квартире писателя по адресу: Большая Пироговская улица, дом 35а.
В пространстве будет работать постоянная выставка, посвященная творчеству Михаила Булгакова. Экспозиция расположится в трех помещениях — коридоре, комнате и кабинете писателя. Большинство предметов, выставленных в квартире, принадлежали самому Булгакову и его друзьям.
Выставка открылась для посетителей 28 декабря. До 14 августа в новом пространстве можно будет посмотреть экспозицию, посвященную жене и соавторке Булгакова Любови Белозерской.
Источник и обложка: Музей Булгакова