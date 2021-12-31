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Новогоднее обращение от журналистов, иноагентов, активистов — всех, кто сделал 2021 чуть легче
Новогоднее обращение от журналистов, иноагентов, активистов — всех, кто сделал 2021 чуть легче
Новости

Видео дняНовогоднее обращение от журналистов, иноагентов, активистов — всех, кто сделал 2021 чуть легче

Журналистки Оля Чуракова* и Соня Гройсман*, выпускающие подкаст «Привет, ты иноагент», записали новогоднее «Обращение человека».

В этом видео к россиянам обращаются правозащитники, сотрудники НКО, журналисты и все те, кто целый год боролся за наши права. Услышать пожелания можно от 24 людей — сотрудников «Мемориала»*, «ОВД-Инфо»*, журналистов «Медузы»*, «Медиазоны»*, «Важных историй»* и других изданий, объявленных иноагентами.

Также в ролике появляются Мария Алехина (прямо из спецприемника, где она отбывает административный арест), стендап-комик Идрак Мирзализаде, редакторка DOXA Алла Гутникова, которая практически год находится под де-факто домашним арестом, и многие другие.

Чтобы конец обращения совпал с наступлением нового года, включайте его в 23:53. Скачать видео можно тут.

*Всех власти считают иностранными агентами.

Источник, фотографии: «Привет, ты иноагент»

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31 декабря 2021

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