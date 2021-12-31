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Журналистки Оля Чуракова* и Соня Гройсман*, выпускающие подкаст «Привет, ты иноагент», записали новогоднее «Обращение человека».
В этом видео к россиянам обращаются правозащитники, сотрудники НКО, журналисты и все те, кто целый год боролся за наши права. Услышать пожелания можно от 24 людей — сотрудников «Мемориала»*, «ОВД-Инфо»*, журналистов «Медузы»*, «Медиазоны»*, «Важных историй»* и других изданий, объявленных иноагентами.
Также в ролике появляются Мария Алехина (прямо из спецприемника, где она отбывает административный арест), стендап-комик Идрак Мирзализаде, редакторка DOXA Алла Гутникова, которая практически год находится под де-факто домашним арестом, и многие другие.
Чтобы конец обращения совпал с наступлением нового года, включайте его в 23:53. Скачать видео можно тут.
*Всех власти считают иностранными агентами.
Источник, фотографии: «Привет, ты иноагент»