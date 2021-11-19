Автобусы как продолжение метро

— А почему вы так резко решили выкатить обновленные маршруты? Можно же было по-тихому, частями вводить, как было последние пять лет — с ночными маршрутами, некоторыми магистральными и так далее.

— Мы так и вводим. Москва — это достаточно большой город. И мы ее разделили на четыре сектора — по сути, это юг, запад, восток и север — и постепенно эти вещи внедряем. Начали с первого сектора — границы этого сектора определили по естественным преградам, то есть куда меньшее количество маршрутов уезжает. Река, например, железные дороги, такие обособленные территории. И на этих обособленных территориях мы 20 ноября вводим такое одномоментное изменение. Это достаточно большая подготовка, именно поэтому мы заранее начали показывать всем трассы, заранее публиковали изменения, которые будут.

Мы сейчас получили уже более 2 тысяч комментариев по трассам, где-то люди просят продлить еще на одну-две остановки, где-то говорят, что мы забыли какой-то поворот, то есть достаточно хорошая обратная связь. Из интересного: предлагают убрать какие-то остановки, потому что говорят, что катаются на этом автобусе, видят, что там никто не заходит и мы тратим на это лишние три минуты, а соседняя остановка в 150 метрах. «Давайте мы эту остановку уберем, и, соответственно, все, кто едет в этом автобусе, будут быстрее доезжать». С одной стороны, понятная история, с другой — есть очевидная критика пяти-шести человек, которые пользуются этой остановкой. И задача проектировщиков маршрутной сети — быть в состоянии баланса, в состоянии какой-то тонкой настройки, но прежде, чем это менять инкрементально, нужно сначала сделать каркас. В ЦАО и ЮАО мы такой каркас вводим. Через три месяца, через квартал мы перейдем к следующему сектору и дальше пойдем постепенно, увязывая новые маршруты уже в новую структуру. Здесь очень важно, чтобы была взаимосвязь и магистральные маршруты, которые часто проходят через несколько секторов, были максимально увязаны.

— Но все равно есть момент раздражения — я когда узнал про то, что М3 из моего района уходит, первым делом пошел ругаться в твиттер. Потом только всмотрелся в карту, увидел, что вместо него теперь будут М5 и М6, остановка будет ближе к дому, маршруты удобнее эти и так далее.

— Это нормально. Возьмем наше весеннее изменение маршрутов. Первые два-три месяца — большое количество недовольных, почему? Потому что невозможно что-либо поменять, не поменяв какой-то из маршрутов. Мы к этому готовы, мы это понимаем, но, с другой стороны, невозможно поменять сеть и сделать ее максимально удобной, если не перераспределить ресурсы в те места, где это более востребовано.

Изменения затронут все, это 100 %, но задача нашей сети — не только ориентироваться на существующих пользователей. Наша система удобной бесплатной пересадки между автобусами и международный опыт показывают, что нужно строить пересадочную сеть, потому что она максимально быстрая. Создание такого формата сети позволяет экономить 10–15 % времени, потому что, когда у тебя не пересадочная модель, ты сидишь и ждешь, когда же вот в ту нужную точку приедет автобус, который ходит раз в полчаса. Проще доехать десять минут на быстром, пересесть, еще пять минут подождать и еще десять минут проехать, чем ждать вдобавок к получасу ожидания еще полчаса или 40 минут, пока автобус доедет до твоей точки.

Наша задача — настроить изменения так, чтобы они были максимально эффективными для большего количества людей. А самое главное — для новых пользователей. Мы зимой, в начале проекта, проводили опрос: что нужно вам, какие у вас есть барьеры для того, чтобы пользоваться наземным транспортом? И кроме времени в пути и надежности наземного транспорта многие люди также обращали внимание на качество информирования, поэтому мы, в частности, делаем то, чего раньше не было, — появится совершенно новая карта наземного транспорта, фантастически красивая, которая показывает все маршруты.

Если в центре это была карта «Магистрали», которая весь центр описывала, то в районах таких карт никогда не было, и здесь мы на каждый район сделали карту, которая будет висеть на всех остановках и будет показывать все автобусы. Человек, который часто не знает и не понимает, какие и куда у него возле дома ходят автобусы, получит очень удобный инструмент. На каждом подъезде, в каждом крупном универмаге, у каждого выхода из метро будет массовая коммуникационная кампания на сотни тысяч носителей — мы расскажем и покажем, что здесь рядом есть новый, удобный наземный вид транспорта, который максимально интегрирован с метро, МЦД и МЦК.

Вот вы спрашивали в начале, что такое «Магистраль». Это как айфон. Один айфон, в следующем году выходит новый, и у него какие-то новые функции — камера лучше, дополнительные датчики, память увеличивается. «Магистраль» именно такая. Те вещи, которые уже были, то есть удобные маршруты, соответствующая инфраструктура, остановки, — каждый год мы эту систему настраиваем и добавляем новые функции.

Задача «Магистрали» на 2021 год — максимальная интеграция в транспортный каркас. Более того, часть решений, которые вы увидите, заложены еще и на будущее. Мы знаем, что в конце этого года и начале следующего откроются новые станции метро. Откроется Большая кольцевая линия, новые пересадки на МЦК и МЦД. И очень важно, чтобы автобусные маршруты формировались заранее и уже подвозили людей к новым станциям и пересадкам. Очень много всего строится в городе, открываются новые ЖК, и, чтобы потом не менять маршруты, мы заранее закладываем эти коридоры, которые позволят нам все изменения держать в уме и заниматься донастройкой.

— То есть я правильно понял, что бесплатную пересадку на наземном транспорте ввели именно с расчетом, что в обновленной «Магистрали» будет сделан упор на пересадки?

— Да, это, по сути, было первой частью подготовительной работы запуска «Магистрали», именно для этого бесплатная пересадка и вводится. Мы выяснили, что она нужна, в начале года, когда увидели в результатах опроса, что более 50 % готовы пересаживаться и для них важна скорость, а еще 23 или 24 % сказали, что пользовались бы этой возможностью, если бы пересадка была бесплатной. Ну и опыт — некоторые российские города пытались ввести пересадочную модель, не имея бесплатной пересадки, но для многих людей ценовой фактор стал ключевым, поэтому они не пользовались этой пересадкой и зачастую выбирали прямой автобус. Это было основным стоп-фактором.