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Минздрав утвердил новый сертификат о вакцинации от ковида

Министерство здравоохранения России зарегистрировало новую форму сертификата о вакцинации от COVID-19.

Приказ о введении новых сертификатов вступит в силу 8 ноября. В документе содержатся персональные данные пациента, сведения о прививке, медицинских противопоказаниях и перенесенном коронавирусе.

Сертификат вместе с QR-кодом будет формироваться в электронном виде на Госуслугах на русском и английском языках не позднее чем через три дня после вакцинации. Также документ можно получить в бумажном виде в МФЦ.

Ранее полученные автоматически переоформятся на Госуслугах до 1 марта 2022 года.

Источник: текст приказа

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