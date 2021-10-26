Минздрав утвердил новый сертификат о вакцинации от ковида

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Министерство здравоохранения России зарегистрировало новую форму сертификата о вакцинации от COVID-19.
Приказ о введении новых сертификатов вступит в силу 8 ноября. В документе содержатся персональные данные пациента, сведения о прививке, медицинских противопоказаниях и перенесенном коронавирусе.
Сертификат вместе с QR-кодом будет формироваться в электронном виде на Госуслугах на русском и английском языках не позднее чем через три дня после вакцинации. Также документ можно получить в бумажном виде в МФЦ.
Ранее полученные автоматически переоформятся на Госуслугах до 1 марта 2022 года.
Источник: текст приказа