Власти Петербурга не будут продлевать нерабочую неделю

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Правительство Петербурга не будет продлевать нерабочую неделю после 7 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.
С 8 ноября общепит, цирки, концертные залы, кинотеатры, аквапарки, зоопарки, океанариумы и ледовые катки смогут работать только до 23.00. Массовые мероприятия (до 45 человек) также разрешено проводить только 23:00.
Для посещения театров, музеев, цирков, концертных и выставочных залов, кинотеатров требуется QR-код, подтверждающий вакцинацию или болезнь в течение последних 6 месяцев.
Источник: Смольный