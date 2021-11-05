5 марта, суббота
Москва
Россия
Войти
Россия
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Новости

Власти Петербурга не будут продлевать нерабочую неделю

Правительство Петербурга не будет продлевать нерабочую неделю после 7 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Смольного. 

С 8 ноября общепит, цирки, концертные залы, кинотеатры, аквапарки, зоопарки, океанариумы и ледовые катки смогут работать только до 23.00. Массовые мероприятия (до 45 человек) также разрешено проводить только 23:00. 

Для посещения театров, музеев, цирков, концертных и выставочных залов, кинотеатров требуется QR-код, подтверждающий вакцинацию или болезнь в течение последних 6 месяцев. 

Источник: Смольный

скопировать ссылку

Тэги

Самиздат «Батенька, да вы трансформер» перестанет выходить 31 декабря
5 ноября 2021

Самиздат «Батенька, да вы трансформер» перестанет выходить 31 декабря

хочу ещё материалов
Закрыть