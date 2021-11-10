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В Петербурге ввели обязательную вакцинацию для пожилых и студентов, однако это незаконно

9 ноября в Петербурге ввели обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан, однако никакого наказания за отказ от вакцинации в законе нет.

За отказ от прививки люди будут отвечать «сами перед собой», говорят в петербургском управлении Роспотребнадзора. «Если гражданин безработный, вопрос вакцинации на его личном усмотрении. В случае с работающими гражданами — работодатель является лицом, ответственным за вакцинацию трудового коллектива», — отвечает ведомство.

То, что обязательная вакцинация и ответственность за отказ от прививки незаконны, подтверждает и правозащитница Анастасия Буракова. Если люди не трудоустроены, с точки зрения права ничего не грозит, говорит она.

Источник: «Интерфакс»

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