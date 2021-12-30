За год оливье подорожал на 15 %

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За 2021 год индекс оливье вырос на 15 %. В среднем салат для четырех человек обойдется в 482 рубля — это на 62 рубля больше, чем в прошлом году.
Практически все ингредиенты оливье подорожали за год. Сильнее всего поднялась цена на картофель — на 49 % (до 73,3 рубля за 500 граммов). Также на треть выросла стоимость моркови, на 25 % — куриных яиц, на 16 % — майонеза.
Единственным ингредиентом салата, цена на который снизилась, стала вареная колбаса — минус 1 % до 91,8 рубля за 300 граммов.
Ранее стало известно, что инфляция в 2021 году достигла 8,4 % — это максимум за шесть лет.
Источник: «РИА Новости»
Фотографии: Wikimedia