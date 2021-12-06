Оливье и селедка под шубой подорожали на 15% и 25%

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Новогодние салаты подорожали. Теперь оливье на четверых обойдется в 416 рублей (на 15 % дороже, чем в 2019-м), а селедка под шубой — в 209 рублей, ее стоимость за год поднялась на 25 %, пишут «Известия» со ссылкой на данные Росстата.
Больше всего выросли в цене картофель — почти на 80 %, свекла и морковь — на 41 %, репчатый лук — на треть, майонез и яйца — на 28 %, селедка — на 11 %. Минимальный рост в 9 % был у консервированных овощей, горошка, вареной колбасы.
Стоимость продуктов увеличилась из-за низкого урожая, роста глобальных цен и сокращения числа трудовых мигрантов, заявила в ноябре глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
Источник: «Известия», ТАСС
Обложка: Wikimedia / CC BY-SA 4.0