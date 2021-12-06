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Новости

В России выявили уже 25 зараженных «омикроном»

обновлено16 декабря 2021

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16 декабря

Количество заболевших «омикроном» в России увеличилось до 25 человек.

Новый штамм коронавируса обнаружили в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.

13 декабря

Штамм «омикрон» обнаружен у 16 вернувшихся в Россию из ЮАР.

10 декабря

«Омикрон» нашли в России уже у четырех туристов, вернувшихся из других стран, сообщили в центре «Вектор».

У двух пациентов с положительным ПЦР-тестом, приехавших из ЮАР, подтвердили штамм коронавируса «омикрон», сообщили в Роспотребнадзоре.

«Пока про новый штамм очень мало информации, но, скорее всего, он более заразный и „ускользает“ от антител. Пока по первому впечатлению взрослые болеют легче, чем дети. Однако статистики нет, данные о госпитализации запаздывают на неделю, о смерти — на две-три недели», — прокомментировала The Village микробиолог Алена Макарова.

Источник: «РИА Новости»

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