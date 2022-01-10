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Бюро «Теперь так» вместе с экологами запустило опрос об экологических и общественных инициативах в России в 2021 году.
До 16 января на сайте бюро можно рассказать о прошлогодних проектах и акциях, направленных на решение экологических и социальных проблем. Например, написать, что сделали НКО, местные власти, общественные организации или отдельные активисты для улучшения жизни вокруг нас.
По итогам опроса будет составлен «Список бережных инициатив 2021». Каждый предложенный проект прокомментируют экологи, социологи, климатологи и экоактивисты.
Источник: «Теперь так»