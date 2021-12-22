В России отменили обязательный техосмотр

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Госдума отменила обязательный техосмотр для личного транспорта.
При этом техосмотр остается обязательным для такси, автобусов и грузовиков. Также его придется протий легковым автомобилям или мотоциклам старше четырех лет в случаях их постановки на учет, смены владельца или изменения конструкции транспортного средства. Остальные водители могут пройти диагностику автомобиля по желанию.
Автоэксперты рассказали The Village, к каким последствия может привести отмена обязательного техосмотра.
Источник: Госдума