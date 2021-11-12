Обязательный техосмотр хотят отменить. Автоэксперты объясняют, к чему это может привести

Для чего, на ваш взгляд, хотят принять законопроект об отмене техосмотра?

Сергей Мамыкин, технический директор компании «Куппер», кандидат технических наук

Главный посыл этого закона — снять финансовую нагрузку с владельцев автомобиля. Чтобы получить ОСАГО, автовладельцы проходили осмотр раз в год. При этом, однако, осмотр стоит чуть больше тысячи рублей — это не такие большие деньги, поэтому глобального снижения затрат у водителей не будет. Так что мне здесь видится просчет людей, который этот законопроект инициировали.

Алексей Кованов, обозреватель портала «Автовзгляд»

Видимо, законотворцы хотели пойти по американской модели — в некоторых штатах действительно нет техосмотра. Но если в США произойдет ДТП по вине водителя, автомобиль которого неисправен, то этот водитель оплатит все издержки и штрафы. В России это не работает, хотя в законе об ОСАГО прописано: если ДТП происходит по причине технически неисправного автомобиля, то страховая компания вправе выставить счет владельцу поврежденного транспортного средства. Однако не всегда можно понять причины ДТП: то ли у машины отказали тормоза, то ли водитель просто не соблюдал дистанцию.

Даже если мы говорим, что новый закон будет работать по американской системе, надо учитывать российский контекст. У нас много людей, которые не имеют официальной работы, имущества, банковских карт, а потому штрафов они не боятся. И не стоит думать, что это только маргинальный слой населения — к этой категории относятся те же автомеханики и другие люди, которые могут работать неофициально.

Игорь Моржаретто, автомобильный обозреватель «Вести ФМ»

С такой инициативой последние пять лет выступали «Справедливая Россия» и «ЛДПР», однако законопроект всегда отвергали. Но под выборы «Единая Россия» сказала: «Давайте».

К каким последствиям может привести принятие этого законопроекта?

Алексей Кованов, обозреватель портала «Автовзгляд»

Конкретная статистика — у нас сейчас 45 миллионов легковушек, их средний возраст 14 лет. Транспорт старше 10 лет в зоне риска — с ним могут случиться поломки. Такого транспорта у нас 59 %. То есть машины у нас ездят старые, технадзор им необходим. Если в новой версии списка административных правонарушений не будет указан обязательный техосмотр или же дополнительные санкции за неисправность авто, то понятно, что это породит вакханалию — никто не будет следить за своими автомобилями. И через какое-то время эта история обернется настоящей катастрофой, потому что по дорогам будет ездить рухлядь.

Сергей Мамыкин, технический директор компании «Куппер», кандидат технических наук

Нововведение повлияет, в первую очередь, на ухудшение экологической ситуации — особенно в таких крупных городах, как Москва. Техосмотр стоял, в том числе, на страже загрязнений, так как проверялась вредность выхлопов автомобиля. А сейчас этого вообще не будут делать. Сейчас по Москве ездят десятки тысяч машин, из труб которых валит черный дым. Если законопроект примут, таких машин станет больше.

Кроме того, многие водители пренебрежительно относятся к состоянию своего автомобиля. Кто-то может не менять детали, пока они совсем не отвалятся. Хорошо, если что-то сломается, когда водитель будет выезжать из гаража. Но что будет, если он будет ехать на скорости сто километров в час и врежется в автобус? Ведь правила движения написаны кровью: они созданы из негативного опыта и аварий. И по понятным причинам они ужесточаются, чтобы предупредить новые происшествия. Новый же законопроект работает в обратную сторону.

Игорь Моржаретто, автомобильный обозреватель «Вести ФМ»

Возможных последствий [от принятия закона] особо никаких. Люди не будут платить лишние пару тысяч в год и терять время.

Саша Столяров, главный редактор Autospot

С точки зрения здравого смысла и удобства для водителей, отмена техосмотра — решение правильное и даже припозднившееся. Техосмотр в России умер уже давно. Я не знаком ни с одним человеком, который честно прошел техосмотр.

С точки зрения бизнеса самих операторов техосмотра — это полный провал и, видимо, правильно сделали те из них, кто не стал продлевать аккредитацию на 2022 год, потому что контору придется, по-видимому, закрывать или сменить сферу деятельности.

Ну и также пострадают владельцы коммерческого транспорта, потому что обслуживать орду автобусов, грузовиков и такси может стать просто некому. Либо нужно будет открывать какие-то государственные точки по всей стране, где весь комтранс сможет проходить техосмотр и получать диагностические карты, либо собирать армию подрядчиков опять же по всей стране. Напомню, что на данный момент автомобили такси должны проходить ТО каждые полгода.

Действительно ли техосмотр нужен только автомобилям, которые перевозят людей и грузы на коммерческой основе?

Сергей Мамыкин, технический директор компании «Куппер», кандидат технических наук

Кому будет легче, если произойдет авария между коммерческим автомобилем и частным из-за поломки частной машины? Странный подход: какой смысл делить транспортные средства на коммерческие и некоммерческие, ведь аварии случаются и с теми, и с другими. На мой взгляд, техосмотр должны проходить все автомобили.

Игорь Моржаретто, автомобильный обозреватель «Вести ФМ»

Коммерческие автомобили используют совершенно в другом ритме. Если [частный] легковой автомобиль проходит десять тысяч километров в год, то коммерческий — сто тысяч и больше. Интенсивность использования коммерческих автомобилей выше, и вероятность попадания их в аварию гораздо больше.

В пояснительной записке к законопроекту указано: «вероятность ДТП с участием легковушек и мотоциклов, у которых есть техническая неисправность, крайне мала». Это так?

Алексей Кованов, обозреватель портала «Автовзгляд»

Нет. Чем реже будут проводиться техосмотры, тем больше будет неисправных автомобилей и тем выше будет аварийность. Повезло, что в России был бум продаж новых автомобилей с 2009 по 2013 годы. Поэтому у нас относительно свежий, но стремительно стареющий автопарк: мы имеем более-менее свежие машины, но с каждым годом ситуация будет ухудшаться. И понятно, что учитывая текущую ситуацию (продажи новых машин падают, дефецит полупроводников, подорожание магния и т.д.) массово взяться новым машинам на дорогах неоткуда. А старые машины будут приносить все большую опасность.

Игорь Моржаретто, автомобильный обозреватель «Вести ФМ»

Аварийность по техническому состоянию у легковых авто крайне мала, страховые компании называют цифру 0,1 %, в ГАИ раньше говорили 5 %, теперь 1 %. Но статистика эта поверхностна и основана на словах водителей: например, человек попал в аварию из-за превышения скорости, а полиции говорит, что у его машины проблемы с тормозами.

Как техосмотр влияет на безопасность на дорогах?

Алексей Кованов, обозреватель портала «Автовзгляд»

Напрямую. Даже если человек внимательно следит за своей машиной, он не всегда может полностью оценить ее исправность. Например, в авто стоят новые детали тормозной системы, а проверка на стенде покажет, что машина тормозит плохо. При проверке можно выявить и другие вещи, например то, что фары стоят криво. Это случается сплошь и рядом и достаточно опасно: если тебя на загородной дороге ослепит машина, можно потерять управление. Все эти детали выясняются на техосмотре — в любом случае нужен человек, который оценит исправность автомобиля со всех сторон.

Как показывает статистика, примерно треть автомобилистов обслуживает машины своими силами. Понятно, что навыки у всех разные, но даже профи из-за отсутствия специального диагностического оборудования могут не выявить ту или иную поломку.

Надо также понимать, что в регионах люди не ездят к официальным дилерам, а ремонтируют все у себя в гаражах. Часто из-за этого ремонт происходит не то, чтобы не качественно, но по обходным технологиям. Приведу пример: от возраста в автомобиле теряют герметичность трубы тормозной системы, что абсолютно нормально, учитывая наши реагенты на дорогах. Восстановить их стоит от 12 тысяч рублей. Можно решить эту проблему иначе — пойти на уловку и заглушить задний контур, это стоит 500 рублей. Но тут есть нюансы — при этом могут не работать задние тормоза. Выявить неисправность сможет только техосмотр.

Сергей Мамыкин, технический директор компании «Куппер», кандидат технических наук

Сам факт техосмотра на безопасность не влияет, он влияет на техническое состояние автомобиля, а техническое состояние автомобиля прямым образом влияет на безопасность на дорогах. Причины ДТП разные, и в большинстве случаев это именно техническое состояние автомобиля, особенно рулевой и ходовой частей.

Игорь Моржаретто, автомобильный обозреватель «Вести ФМ»

Техосмотр не влияет на безопасность на дорогах. Техосмотр — это проверка определенных параметров в определенную секунду. Это чистая формальность, а потому документы о техосмотре часто покупаются. А аварийность от покупки документов не зависит.