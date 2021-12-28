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«ОВД-Инфо»* запустил петицию, в которой призвал социальные сети не блокировать аккаунты проекта и других общественных организаций.
Обращение адресовано к соцсетям Facebook, Instagram, Twitter, «ВКонтакте», поисковикам Google, «Яндекс» и мессенджеру Telegram, которые проект просит «не быть инструментом цензуры».
По словам представителей «ОВД-Инфо»*, власти с помощью штрафов «пытаются подчинить себе IT-гигантов» и заставляют их удалять контент (как это было, например, с «Умным голосованием»).
Представители «ОВД-Инфо»*
Крупнейшего правозащитого проекта в России
В условиях жесткой цензуры социальные сети — последний оплот свободы слова, а для нас — единственная возможность рассказывать правду о происходящих в России политических репрессиях и распространять наши правовые инструкции. Блокировка наших аккаунтов нанесет серьезный удар по российскому гражданскому обществу.
Подписать петицию «ОВД-Инфо»* можно по ссылке. На момент публикации новости ее поддержали более 7 тысяч человек.
Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к сайту «ОВД-Инфо»* и потребовал от соцсетей заблокировать аккаунты проекта. «Яндекс» уже удалил из поисковой выдачи ссылку на организацию.
Блокировка связана с решением Луховицкого городского суда, который признал, что «ОВД-Инфо»* занимается «пропагандой терроризма и экстремизма».
О том, как проекту десять лет удается спасать людей от полицейского преследования, читайте в нашем интервью с его сооснователем Григорием Охотиным.
*Власти считают организацию иноагентом.
Источник: Change.org