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Петиция дняНе блокировать аккаунты проекта «ОВД-Инфо» в соцсетях

«ОВД-Инфо»* запустил петицию, в которой призвал социальные сети не блокировать аккаунты проекта и других общественных организаций.

Обращение адресовано к соцсетям Facebook, Instagram, Twitter, «ВКонтакте», поисковикам Google, «Яндекс» и мессенджеру Telegram, которые проект просит «не быть инструментом цензуры».

По словам представителей «ОВД-Инфо»*, власти с помощью штрафов «пытаются подчинить себе IT-гигантов» и заставляют их удалять контент (как это было, например, с «Умным голосованием»).

Представители «ОВД-Инфо»*

Крупнейшего правозащитого проекта в России

 В условиях жесткой цензуры социальные сети — последний оплот свободы слова, а для нас — единственная возможность рассказывать правду о происходящих в России политических репрессиях и распространять наши правовые инструкции. Блокировка наших аккаунтов нанесет серьезный удар по российскому гражданскому обществу.

Подписать петицию «ОВД-Инфо»* можно по ссылке. На момент публикации новости ее поддержали более 7 тысяч человек.

Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к сайту «ОВД-Инфо»* и потребовал от соцсетей заблокировать аккаунты проекта. «Яндекс» уже удалил из поисковой выдачи ссылку на организацию.

Блокировка связана с решением Луховицкого городского суда, который признал, что «ОВД-Инфо»* занимается «пропагандой терроризма и экстремизма».

О том, как проекту десять лет удается спасать людей от полицейского преследования, читайте в нашем интервью с его сооснователем Григорием Охотиным.

*Власти считают организацию иноагентом.

Источник: Change.org

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