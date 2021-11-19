Oxxxymiron выпустит новый альбом 1 декабря

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Oxxxymiron анонсировал дату выхода нового альбома — 1 декабря 2021 года. Подробности о релизе неизвестны.
Oxxxymiron анонсировал «кучу нового материала» в 2022 году в документальном видео о создании его микстейпа «Смутное время».
В видео показан бэкстейдж клипов «Кто убил Марка?», «Цунами», «Организация» и «Мох». Из ролика мы узнали, что на съемках «Кто убил Марка?» было всего шесть человек — Oxxxymiron беспокоился, что информацию о новом треке сольют раньше времени.
Также рэпер заявил, что ожидал волну хейта после выхода «Смутного времени» из-за того, что альбом в основном состоит из старых треков.
Источник: YouTube
Фотографии: Ладо Кватания