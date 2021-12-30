Петербургские краеведы заявили, что власти не согласовали очистку памятника из-за комментария в инстаграме

Купить рекламу
Участница команды краеведов «Гэнгъ» Ксения Сидорина заявила, что КГИОП отказался согласовывать очистку плитки в доме-памятнике на Лесном проспекте из-за того, что в комитете обиделись на «комментарии в блоге [Сидориной]».
Как видно из скриншотов переписки Ксении Сидориной с пресс-секретарем КГИОП, комитет отказался согласовывать технологию очистки плитки, потому что она якобы небезопасна. «Три года она [технология] подходила и только теперь перестала», — уточнила участница «Гэнгъ». По мнению Сидориной, в комитете обиделись на ее посты инстаграме. К сообщению с отказом согласовать очистку пресс-секретарь КГИОП приложила скриншоты постов Сидориной, где она писала о том, что комитет тянет с согласованием и задерживает работу ее команды.
Источник: Ксения Сидорина / Instagram, «Бумага»