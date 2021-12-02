Партия «Случайные люди» раскрыла своих участников

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Партия «Случайные люди» выложила пост в инстаграме, в котором рассказала, кто за ней стоит. Оказалось, что партию основали активистки Софья Сно и Дарья Серенко, политолог Александр Финиарель, дизайнерка Арина Истомина и Ася Миллер.
«Случайные люди» также рассказали, что днем ранее опубликовали статью на портале vc.ru под именем Тимофей Козлов. В ней раскрывалось, кто стоит за партией, и опровергались слухи, что организация — это кремлевский проект. Текст уже пропал с сайта.
В ноябре The Village взял интервью у представителей «Случайных людей». Партия рассказала, почему случайные люди репрезентативнее парламента, а также то, как работает демархия.
Источник: «Случайные люди»