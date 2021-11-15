Мертвые, случайные и иноагенты: Гид по необычным оппозиционным партиям современной России
«Рабочим — заводы, крестьянам — землю, твиттерским — секс, долой Минюст и закон об иноагентах, политзаключенным — свободу», — вот так, то ли в шутку, то ли всерьез, отвечают представители партии «Иноагенты России» на вопрос о том, какие у них требования.
2021-й — год беспрецедентного политического похолодания в современной истории России. Сложно вспомнить последний просто нормальный день: дурацкая шутка с посылом «полиция сосет» вдруг становится предметом для уголовного дела; редакторы студенческого издания скоро уже как год существуют в каком-то странном лимбе, при котором им почти нельзя выходить из дома; безобидный сатирический сериал про чиновников популярный стриминг вдруг отказывается продлевать на очередной сезон. И это только если брать новости последних недель. Появление на этом фоне партии, отстаивающей права СМИ-иноагентов, разумеется, анонимной, разумеется, существующей в твиттере, уже даже не кажется каким-то приколом: в самом деле, почему бы и нет?
Но они, конечно, отшучиваются: сейчас, как утверждается, в партии состоят 165 человек, организаций и общественных объединений — столько же раз на момент написания статьи Минюст присваивал статус иноагента. Политика, говорят представители партии, — это стендап, а стендап — это искусство. «Не долог час, когда мы проведем съезд и сможем баллотироваться на выборах. Наша мечта, чтобы Минюст нас признал и партией, и иностранным агентом», — говорят представители.
Все это скоморошество больше всего напоминает юмористические партии из 90-х, времени первого политического заморозка в современной истории России (которое сейчас на контрасте кажется временем беспрецедентной свободы — напрасно: строго-то говоря нынешняя политическая эпоха началась с расстрела президентом демократически избранного парламента). В выборах в Госдуму 1995 года участвовали 43 партии, одна из которых, «Партия любителей пива», отстаивала право каждого человека пить пиво, а также, как ни парадоксально, право его не пить. Во время избирательной кампании активисты прикатили бочку пива к Госдуме, а еще подарили ящик с напитком Борису Ельцину, предложив первому президенту России перейти на него с водки.
Союзник «Партии любителей пива» Владимир Прибыловский позже создал похожее движение «Субтропическая Россия». Ее представители хотели немногого — установления по всей России субтропического климата. Еще была партия «СЛОН», которая, хотя и выступала за развитие образования и науки в стране, но запомнилась главным образом похожим на детский мультик агитационным видео и тем, что в центральный совет входила певица Лолита Милявская.
Позже, уже в 2012 году, Минюст зарегистрировал партию «Умная Россия». Идеология партии изложена в документе «Манифест людей будущего, или Мир после Путина». Участники партии хотели, чтобы «Люди Будущего» сформировали средний класс и пришли к власти.
Все движения окончили в разной степени плохо: на выборах 1995-го «Партия любителей пива» получила 0,62 % голосов и не прошла в Госдуму, а на следующие выборы, в 1998 году, не стала подавать документы. В 2006 году Росреестр заявил, что у партии «СЛОН» не хватает участников, через год она прекратила существование. В 2016 году умер лидер «Субтропической России» Владимир Прибыловский — о судьбе его партии ничего не известно. А «Умную Россию» в 2020 году ликвидировал Верховный суд.
Поэтому нынешние партии такого толка, как правило, ни на что особенно не рассчитывают, предпочитая оставаться в поле социальных сетей или современного искусства. На убитую публичную политику представители этих движений реагируют соответствующим моменту гробовым юмором — недаром одно из них буквально называется «Партией мертвых».
«Пусть СМИ-иноагенты процветают и говорят о важном»
В конце сентября 2021 года в твиттере появился аккаунт «Иноагенты России». Его создатели опубликовали пост: «Мы создали партию, чтобы представлять запросы новой социальной группы — иноагентов. Мы убеждены: плохого человека иноагентом не назовут».
Представители партии, пожелавшие остаться анонимными, рассказали The Village, что к созданию организации их подтолкнула, собственно, лента твиттера.
«Несмотря на то что НКО признают иноагентами еще с 2013-го, мы осознали свой политический потенциал, только когда ленту соцсети заполонили посты с подписями „ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ ОТ СМИ…“ Нас, как и миллионы граждан, это очень раздражало», — рассказывают «Иноагенты России».
Такая, в общем, игра — а что, если бы иноагенты были бы не просто бюрократической дурниной (очень, очень сильно осложняющей жизнь тем, кому не повезло под нее попасть), а чем-то вроде национальности, права которой нужно защищать? «Иноагенты России», шутят представители, первая в своем роде партия, ведь в иноагенты принимают и обычных людей, и юридические лица, и НКО, и акционерные общества. Приемом в «Иноагенты России», понятно, занимается непосредственно Минюст.
Политолог и преподавательница НИУ ВШЭ Марина Сухова считает, что появление «Иноагентов России» ожидаемо — ситуация с иноагентами уж очень чувствительна для многих граждан. Да и в целом партии, формирующиеся вокруг одного вопроса, нередки. «Примером может послужить немецкая „Партия пиратов“, которая выступает за свободу распространения информации в интернете и имеющая определенный успех на выборах. Еще один пример — британская Brexit Party, основанная в 2018 году с целью пропаганды Брексита, которая после его осуществления была переименована в Reform UK и стала выступать против ковидных локдаунов», — рассказывает Сухова.
Серьезно представители «Иноагентов России» говорят о своем единственном общем требовании — отмене закона об иноагентах. «Мы выступаем за то, чтобы прием в нашу партию не влиял негативно на жизнь человека или организации. Пусть СМИ-иноагенты процветают и говорят о важном, кандидаты-иноагенты избираются и меняют ситуацию к лучшему», — рассказывают участники партии.
Сейчас создатели «Иноагентов» работают над программой, чтобы доказать серьезность своих намерений. «Мы обещаем сделать все, чтобы стать партией, которая громко отстаивает права людей», — рассказывают представители.
Очевидно, что протест против закона об иноагентах не позволит партии зарегистрироваться официально, не говоря уже о том, чтобы баллотироваться в Госдуму. «Однако партия имеет шансы стать весьма узнаваемым игроком в общественном пространстве, так как поднимает чувствительный для многих граждан вопрос», — считает Марина Сухова.
«Случайные люди репрезентативнее, чем любая партия или парламент»
А вот идеи партии «Случайные люди», появившейся после думских выборов 2021 года, политолог Марина Сухова оценивает как возможные для реализации и весьма полезные. Участники партии верят в демархию — форму демократии, при которой политические решения принимают граждане, выбранные жеребьевкой. Демархия, например, существовала в Античности и довольно успешно, считают представители партии.
Пример случайного выбора есть и в российском политическом поле. Осенью 2020 года в результате выборов главы деревни Повалихино в Костромской области победила бывшая уборщица Марина Удгодская. Это произошло случайно — она была технической кандидаткой и создавала видимость конкуренции действовавшему на тот момент главе поселения и представителю «Единой России» Николаю Локтеву.
Сначала Удгодская хотела отказаться от должности, но потом решила остаться на посту. И хотя решить проблему с безработицей она не смогла — в Повалихино трудиться можно только на пилораме, — в поселении построили детскую площадку, обустроили запруду и поставили фонари на улицах.
«Мы давно считаем, что любой случайный человек справится с управлением нашим государством лучше, чем все эти назначенные официальные лица. Просто случайным людям пока давали слишком мало шансов в современной демократической системе», — рассказали «Случайные люди» The Village.
Политолог Марина Сухова считает, что участники партии могут вполне успешно осуществлять демархию на муниципальном уровне. «Такие примеры встречаются в странах развитой демократии: например, в 2015 году в Утрехте (Нидерланды) 165 граждан города (из 10 тысячи случайно приглашенных) были избраны для разработки городского плана в области энергетики и климата. Словом, для партии „Случайные люди“ было бы логичным развивать свою сеть на местах и пробовать избираться в муниципальные представительные органы, а уже там продвигать свои идеи», — рассказывает она.
«Случайные люди» не раскрывают, кто стоит за их партией. Сейчас в ней девять человек, известна личность только одной участницы — дизайнерки Арины Истоминой. Все создатели партии так или иначе связаны с политикой: работали в разных штабах на выборах в Госдуму 2021.
«Мы постоянно чувствовали, что нам приходится сдерживать себя, отметать лучшие идеи, так как они не подходят образам кандидатов, их программам и так далее. А еще нас ужасно раздражали многие кандидаты и их местами абсолютно одинаковые и абстрактные политические программы. В наших глазах система выборов скомпрометирована не только из-за властей, которые давным-давно отменили честные выборы, но и из-за российского политменеджмента, местами оставшегося по смыслам, риторике и визуалу где-то в начале нулевых. Мы устали от действующих неслучайных людей во власти, но еще мы устали от тех, кто нарекает себя лучшими, чтобы избираться и бороться на выборах», — рассказывают «Случайные» The Village.
По словам представителей партии, участники «Случайных людей» одинаково оппозиционны как власти, так и самой оппозиции. На их взгляд, видные оппозиционеры тоже не случайны, ведь имеют больше возможностей заниматься политикой, чем случайный человек.
Однако «Случайные люди» подчеркивают, что не противопоставляют себя тем независимым кандидатам, которые пытаются участвовать в выборах. Партия планирует поддерживать и стратегии тактического голосования, и локальных активистов, и любых случайных людей, которые пытаются приблизить свободу. «Россия сможет стать случайной только тогда, когда станет хоть немного свободной», — считают «Случайные».
Поскольку «Случайные люди» — случайны, то среди них есть место персонам любой идеологической направленности. Так, в подписках аккаунта партии бывшая юристка ФБК (власти считаю его экстремистским) Любовь Соболь соседствует со стилистом Сергеем Зверевым, а мэр Москвы Сергей Собянин — с оппозиционером Алексеем Навальным (его Минюст тоже считает экстремистом).
«Случайные люди» уже опубликовали программу партии. Они хотят сменить форму правления России на парламентскую республику, чтобы ограничить полномочия президента, ввести безусловный базовый доход и отменить обязательную воинскую повинность. Среди других пунктов программы — выбор столицы России через жеребьевку каждые девять лет и поддержка российских бахчевых культур.
В партию можно вступить, заполнив анкету. «Никакого отбора у нас не будет: в партию, скорее всего, войдут все желающие. Даже боты, тролли и эшники (тут мы еще не до конца определились, шутим мы или нет)», — рассказывают участники.
«Голос мертвых — это голос радикального равенства»
А вот порог вступления в «Партию мертвых» намного выше, чем в «Случайных людей». Представители партии рассказывают, что ее основу составляют действительно мертвые — это около 100 миллиардов человек. Живые тоже могут подать заявку на вступление, для это нужно написать участникам партии в социальных сетях. Ее примут, если претенденты разделяют принципы свободы, равенства и смертности. «Партия мертвых — самая горизонтальная в мире, иерархий в ней нет (или, по крайней мере, не должно быть). Организационная структура партии идентична организационной структуре земли», — говорят участники о распределении ролей внутри партии.
Сама партия появилась в 2017 году. Она выросла из арт-группировки {родина}, участники которой много рефлексировали по поводу политической ситуации в России. Поняв, что смерть в стране политизирована (например, мертвые люди периодически попадают в список избирателей), активисты похоронили {родину} и создали новый проект — «Партию мертвых».
Представители партии считают, что голос мертвых — это голос радикального равенства, потому что среди мертвых нет никого мертвее. «Выбирая „Партию мертвых“, вы выбираете будущее, потому что ваше будущее — это мы», — говорится в фильме проекта «Революция мертва, да здравствует революция!»
Акции у партии тематические: участники развешивают по Москве и Петербургу листовки с изображением скелетов Ленина, Цоя и Ахматовой, призывая голосовать за мертвых; выходят на одиночные пикеты в масках с черепами и плакатами «Мир. Труп. Рай» и «Они вымирали за Родину». А во время скандала с Уральской биеннале летом 2021 года, одной из площадок которой должен был стать цирк — место, где происходит насилие над животными, «Мертвые» провели акцию «Циеннале». В разных городах России участники партии выходили с плакатами: «Эмансипаторное искусство в цирке: звери едят кураторов биеннале».
Одна из самых ярких акций «Партии мертвых» — «Некропервомай» в 2018 году. Участница партии Варя Михайлова вышла на первомайскую демонстрацию с работой «9 стадий разложения вождя», на которой были изображены последовательные этапы прорастания травы через портрет Путина. Девушку задержали и назначили штраф в 150 тысяч рублей, а саму работу постановили уничтожить. Чтобы помочь Варе собрать деньги, участники партии продавали мерч с «9 стадиями», тем самым многократно их тиражируя. «В этой истории многое оказалось прекрасно: с одной стороны — феерическая тупость и трусость власти, с другой, и, наверное, более важной, стороны — солидарность. Многих тогда задела эта ситуация, многие помогали с ней справиться», — рассказывают «Мертвые» The Village.
Несмотря на художественную направленность, идеологически участники мыслят себя вполне реальными анархистами. «В таком случае для „Партии мертвых“ нет смысла осуществлять политическую борьбу в институциональном русле — то есть регистрировать партию и пытаться избираться в представительные органы», — считает Сухова.
Политологу видится продолжение существования партии в качестве арт-проекта. «В западных демократиях подобные партии иногда вливаются в политическую жизнь — например, в Германии есть небольшая Bergpartei, die ÜberPartei (тоже придерживающаяся анархических взглядов), которая стала известна благодаря своим художественным акциям (многочисленные плакаты ручной работы, ежегодное проведение „овощного сражения“ между двумя районами Берлина), а впоследствии участвовала в выборах как на городском, так и на федеральном уровне (не добившись, однако, успеха)», — рассказывает Сухова.
Сами «Мертвые» пока не знают, будут ли регистрировать партию и баллотироваться в Госдуму. «Нас вряд ли зарегистрируют в этом мафиозном государстве, в котором политическое приватизировано, — говорит представитель партии. — Однако игра в „настоящую партию“ была бы забавным опытом, поскольку настоящих партий тут как раз не осталось — одни симулякры, на фоне которых даже партия мертвых смотрелась бы как что-то реальное».
Обложка: Александр Ульянкин / Партия мёртвых