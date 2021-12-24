В Москве заработал ТЦ «Павелецкая Плаза»

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В центре Москвы открылся торговый центр «Павелецкая Плаза». Он работает каждый день с 10:00 до 22:00.
В ТЦ есть «Золотое яблоко», Reebok, 12Storeez, Kiehls, Lush, «Рив Гош», Love Republic, Frank by Basta, «Белый барашек», а также другие магазины и рестораны. С полным списком можно ознакомиться здесь.
Площадь подземной «Павелецкой Плазы» составляет 73 тысячи квадратных километров. Всего в ТЦ пять уровней и несколько входов — центральный находится со стороны Садового кольца и Дубининской улицы.
Источник: «Павелецкая Плаза»
Обложка: MMG